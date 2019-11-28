النائب ندى شاكر جودت : : الحلبوسي يغطي على ملفات فساد “الكرابلة” بوزارتي الدفاع والصناعة

اتهمت النائب ندى شاكر جودت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعدم فتح ملفات فساد عائلة الكربولي بشأن صفقات التسليح بالدفاع وتخريب وزارة الصناعة وبيعها على شكل خردة .

وقالت النائب جودت في تصريح صحفي إن “الحلبوسي وراء تبرئة النائب احمد الجبوري (ابو مازن) من تهم الفساد وخروجه من الحبس كونه صحح علاقته معه في الوقت الماضي”،

لافتة إلى إن “ملف فساد رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري والنائب محمد الكربولي بوزارة الدفاع لم يفتح حتى الآن بسبب حمايتهم من قبل الحلبوسي داخل مجلس النواب”.

وأضافت أن “الحلبوسي يتستر على ملفات فساد عائلة الكربولي كونهم من ضمن الحزب الذي يعود إليه رئيس البرلمان”، مبينة أن “الحلبوسي وفر الغطاء السياسي لعدم فتح إي ملف فساد يخص الكرابلة أو الشخصيات السياسية التابعة لحزبه”.