قائد قوات الشرطة الاتحادية يوعز الى قطعاته بالتحلي بالضبط وحفظ الأمن

اوعز قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم الاربعاء، الى قطعات الشرطة الاتحادية بالتحلي بالضبط العالي وحفظ الأمن، كما وجه باجراء حملة سريعة للتبرع بالدم الى المواطنين كافة.



وقال البطاط في بيان صدر ، اليوم، إنه اوعز الى كافة قطعات الشرطة الاتحادية بتنفيذ اوامر وزير الداخلية، بالتحلي بالضبط العالي وحفظ الأمن والأمان وحماية المتظاهرين واسعاف المصابين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

كما وجه البطاط، بحسب البيان، امرية الطبابة شرطة اتحادية باجراء حملة سريعة للتبرع بالدم الى المواطنين كافة.