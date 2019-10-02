الاستخبارات العسكرية تنشر فيديو لمتظاهر ’’استهدف منتسباً’’ بقنبلة مولوتوف ( فيديو )

نشرت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء (02 تشرين الأول 2019)، شريط فيديو يستهدف منتسباً في صفوف القوات الأمنية، بقنبلة مولوتوف، خلال تظاهرات يوم أمس.

وسربت المديرية شريط الفيديو، الذي يبدو أنه صور في كاميرات المراقبة في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، حيث جرت تظاهرات يوم أمس، وقوبلت باطلاق الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، بغرض تفريقها.

وجاء في برقية، قال مصدر إنها تم تداولها داخل المديرية، إنه "في الساعة 1838 رصد قيام أحد المتظاهرين بالتستر خلف احد حاويات القمامة يحمل قنبلة ملتوف قام برميها على احد المنتسبين مما ادت الى حرقه".