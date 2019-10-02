الشيخ قيس الخزعلي: ما شهدته التظاهرات دليل على وجود أيادٍ خبيثة تريد العبث بالاستقرار و نمتلك معلومات مؤكدة عنها

أكد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاربعاء، أن ما شهدته التظاهرات دليل على وجود أيادٍ خبيثة تريد العبث بالاستقرار.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة له على تويتر، إن "سقوط ضحايا ابرياء من ابنائنا المتظاهرين وحدوث إصابات في قواتنا الأمنية بهذا العدد دليل على وجود أيادٍ خبيثة تريد العبث بالاستقرار ولو على حساب ارواح الأبرياء، ومن ناحيتنا حذرنا من وجود هكذا مشروع قبل انطلاقه ولا زلنا نحذر منه".

وأكد ان "من حق ابناء شعبنا التظاهر للمطالبة بحقوقهم ولكن من الواجب عليهم كذلك تفويت الفرصة على الأعداء بالمحافظة على سلمية التظاهرات والحذر من المندسين والأيادي الخفية التي تريد ان تدفع الأمور باتجاهات خطيرة للغاية نوكد اننا نمتلك معلومات مؤكدة عنها".

وأضاف الخزعلي، "كما ونهيب بأجهزتنا الامنية بالتحلي بأعلى درجات الضبط في التعامل مع المتظاهرين السلميين، ونسال الله الرحمة لشهداءنا والشفاء العاجل لكل الجرحى والأمن والأمان لكل ابناء شعبنا وان يرد كيد أعداء العراق الى نحورهم وينصرنا عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".