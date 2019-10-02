بالفيديو.. هل تنبأ الشيخ قيس الخزعلي بخروج تظاهرات اليوم قبل شهر؟

قبل شهر تقريبا تحدث الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي عن انطلاق تظاهرات ورغم أن الدعوة للتظاهرات اقترنت بموجات الاستياء الشعبي التي جاءت متعاقبة واحدة تلو الأخرى، إلا أن الشيخ قيس الخزعلي كان قد كشف قبل أكثر من شهر، عن معلومات بشأنها.

الشيخ الخزعلي قال في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام في 26 آب الماضي، إن "هناك عملاً يجري من قبل أطراف محلية ودولية لتبديل الحكومة الحالية في شهر تشرين الثاني 2019، على أن يسبق ذلك خطاب إعلامي متصاعد وتظاهرات تنطلق في تشرين الأول يتم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها رأي عام وحراك جماهيري، لكنها في الحقيقة ذات دوافع سياسية تحركها بعض الأطراف لمعاقبة العراق بسبب موقفه الرافض لصفقة القرن"،

وأكد الخزعلي حينها، أن "الحكومة لن تسقط إلا إذا قام تحالفا الفتح وسائرون بسحب الثقة عنها".

يذكر ان مصدر مطلع قد افاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء ان المظاهرات التي ستنطلق اليوم في ساحة التحرير ورائها السفارة الامريكية بسبب زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للصين .

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان الامريكان وجدوا ان السيد عبد المهدي ادار ظهره عنهم واتجه الى الصين العدو الاقتصادي اللدود لامريكا وهذا الامر بحد ذاته اهانة لهم فلذلك ارادوا ان يردوا الاهانة من خلال قيام السفارة الامريكية في بغداد بتجييش الجيوش الالكترونية في الفيس بوك وتويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي تدعو فيه الى التظاهر ضد حكومة عبد المهدي تحت ذرائع شتى كان اخرها نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من مكافحة الارهاب الى وزارة الدفاع وهي ذريعة واهية انتهزوها للتظاهر ضد هذا القرار الطبيعي .

واكد المصدر ان منصات التواصل الاجتماعي عجت منذ اليومين الماضيين بمنشورات واخبار واشاعات كاذبة ضد الحكومة العراقية منها ان الساعدي يجهز لانقلاب عسكري لاقالة الحكومة والسيطرة على مقاليد الحكم واخر يقول ان عبد المهدي وطاقم حكومته سيهربون الى خارج العراق فيما قال مدون اخر ان اجراءات امنية مشددة اتخذت في ساحة التحرير لمنع التظاهرة ولكن في الحقيقة الاجواء عادية هناك وغيرها من الاشاعات الكاذبة

يذكر ان مصدر امني قال ان التظاهرات التي ستنطلق اليوم الثلاثاء غير مرخصة والجهات المشرفة عليها غير معروفة بالمرة حتى ان التيار الصدري لن يشارك في هذه التظاهرات واصدر مقتدى الصدر بيانا قال فيه انه لن يشارك فيها ومنع اتباعه من المشاركة .