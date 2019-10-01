مصدر مطلع : مظاهرات اليوم في بغداد ورائها السفارة الامريكية بسبب زيارة عبد المهدي للصين

افاد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء ان المظاهرات التي ستنطلق اليوم في ساحة التحرير ورائها السفارة الامريكية بسبب زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للصين .

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان الامريكان وجدوا ان السيد عبد المهدي ادار ظهره عنهم واتجه الى الصين العدو الاقتصادي اللدود لامريكا وهذا الامر بحد ذاته اهانة لهم فلذلك ارادوا ان يردوا الاهانة من خلال قيام السفارة الامريكية في بغداد بتجييش الجيوش الالكترونية في الفيس بوك وتويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي تدعو فيه الى التظاهر ضد حكومة عبد المهدي تحت ذرائع شتى كان اخرها نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من مكافحة الارهاب الى وزارة الدفاع وهي ذريعة واهية انتهزوها للتظاهر ضد هذا القرار الطبيعي .

واكد المصدر ان منصات التواصل الاجتماعي عجت منذ اليومين الماضيين بمنشورات واخبار واشاعات كاذبة ضد الحكومة العراقية منها ان الساعدي يجهز لانقلاب عسكري لاقالة الحكومة والسيطرة على مقاليد الحكم واخر يقول ان عبد المهدي وطاقم حكومته سيهربون الى خارج العراق فيما قال مدون اخر ان اجراءات امنية مشددة اتخذت في ساحة التحرير لمنع التظاهرة ولكن في الحقيقة الاجواء عادية هناك وغيرها من الاشاعات الكاذبة

يذكر ان مصدر امني قال ان التظاهرات التي ستنطلق اليوم الثلاثاء غير مرخصة والجهات المشرفة عليها غير معروفة بالمرة حتى ان التيار الصدري لن يشارك في هذه التظاهرات واصدر مقتدى الصدر بيانا قال فيه انه لن يشارك فيها ومنع اتباعه من المشاركة .