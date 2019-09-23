السيد حسن نصر الله : أداء المسؤولين السعوديين سيعجل بنهاية هذا النظام

قال الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن "أداء المسؤولين السعوديين سيعجل بنهاية هذا النظام".

وبحسب موقع قناة "المنار" اللبنانية، قال السيد نصر الله، إن "السعودية كانت ولا تزال تناصب العداء لحركات المقاومة في المنطقة، منددا بتدخل النظام السعودي بشؤون دول المنطقة".

وأضاف سماحة السيد نصر الله في حديثه لقناة "العالم" الإيرانية، أن الانتصار على داعش في العراق ما كان ليتحقق لولا موقف المرجعية الدينية في العراق ، ودعم الجمهورية الإسلامية والتلاحم الداخلي والوحدة الوطنية في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي.

وشدد الأمين العام لـ"حزب الله"، على أن التنظيمات الإرهابية في العراق هي صنيعة الإدارة الأمريكية أتت بها إلى هذا البلد وغيرها، عندما عجزت عن إحداث فتن داخلية بين أبناء العراق.

وشدد على أن "الموقف السعودي من القضية الفلسطينية و​صفقة القرن​ وهذا الانبطاح والمذلة أمام ترامب أمر يسقط هيبة حكام السعودية، الذين قدموا أنفسهم في السابق كمستقلين وأحرار،

واختتم، "بصراحة لم يمر في التاريخ السعودي وضع كالوضع الحالي من المهانة والضعف والانكشاف، لذلك فإنهم لن يبقوا طويلا، بحسب السنن الإلهية والطبيعية التي تقول أنه "لا يمكن لهم أن يستمروا طويلا".

وكان حذر الأمين العام لحزب الله، السعودية والإمارات في وقت سابق من محاولة الحرب على إيران قائلا، "أعيدوا النظر في حساباتكم والحرب على إيران ليست رهانا لأنها ستدمركم".