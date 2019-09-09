النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة والابتزاز في الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل ثلاث عمليات ضبط نفذتها ملاكات مكتب تحقيق القادسية بحق عدد من المتهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة والابتزاز في الديوانية.

وقالت الهيئة في بيان إن "فريق عمل من شعبتي التحري والضبط القضائي والتحقيق في مكتب تحقيق القادسية، قام بضبط متهمين بالجرم المشهود أثناء تسلٌّمهما مبلغاً مالياً من أحد المواطنين لقاء إيهامه بالتعيين في إحدى الوزارات، فضلاً عن مبلغ آخر يتمُّ دفعه لاحقاً"، مبينة أن "المتهمين اعترفا أثناء تدوين أقوالهما على متهمٍ آخر يقوم بالاحتيال ويعملان لحسابه".

وأضافت أن "الفريق تمكَّن، في عملية منفصلة بعد متابعة وتحرٍّ، من ضبط المتهم الآخر، ووجد بحوزته مبلغاً من المال اعترف بتسلمه من أحد الأشخاص الذين احتال عليهم لقاء وعد بتعيينه، إضافة إلى تسلمه مبالغ مالية ومعاملات من عدد من الأشخاص لقاء إيهامهم بالتعيين".

وتابعت، أن "في عملية ثالثة، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق القادسيَّة من ضبطٍ مُتَّهمٍ بابتزاز أحد المواطنين، حيث طلب من المواطن مبلغ خمسة آلاف دولارٍ مقابل ترك المزايدة التي دخل فيها"، موضحة أن "المُتَّهم ضُبِطَ مُتلبِّساً بالجرم المشهود بتسلُّم المبلغ لقاء ترك المُزايدة التي دخل فيها المواطن، وعدم كسر القرارات الخاصَّة بالمُزايدات التي تجري في بلديَّـة الديوانيَّـة".

وأضافت، "إنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليّة بالمضبوطات، في العمليَّات التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرات قضائيَّـةٍ وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الديوانية المُختصِّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهمين في العمليتين الأوليين وفقاً لأحكام المادة (456/1/أ) من قانون العقوبات".