الاعلام الرقمي : يجب تحديد معنى المواقع الالكترونية الوهمية في بيان القضاء الاعلى

اكد مركز الاعلام الرقمي، الاحد، ضرورة تحديد معنى المواقع الالكترونية الوهمية التي وردت في البيان الاخير لمجلس القضاء الاعلى.

وقال المركز في بيان ان "البيان الاخير لمجلس القضاء الاعلى الصادر في يوم الثلاثاء السادس من شهر اب الجاري، استخدم عبارة (المواقع الالكترونية الوهمية) في معرض توجيهه للمحاكم للتعامل مع من يقومون بانشائها باعتبارها جرائم تزوير مقترنة بجرائم القذف والسب".

وشدد المركز على "ضرورة توضيح معنى المواقع الالكترونية، فهل تشمل (الويب سايت) فقط الذي هو عبارة عن مجموعة من الصفحات على الانترنت تحت اسم دومين واحد؟ ام تتضمن ايضا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بكل حيثياتها من حساب، او صفحة، او مجموعة على تطبيقات التراسل الفوري من واتساب او تليغرام او غيرها".

وعبر المركز عن "تقديره وتأييده المطلق لكل اجراء قانوني يحد من انتشار هذا النوع من المواقع والحسابات والصفحات الوهمية التي تسيء للمواطن وتمارس السب والقذف والتشهير".