اعتقال شخصين بتهمة التجاوز على دورية للنجدة في واسط

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، السبت (17 اب 2019)، اعتقال شخصين بتهمة التجاوز على دورية للنجدة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان إنه "بخصوص التجاوز الحاصل يوم ،الجمعة 16 اب 2019، على احد دوريات النجدة في ساحة المتنبي تم ايداع (2) من المعتدين التوقيف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم ".

وأضاف البيان، أن "المديريةستبقى مستمرة في تقديم التضحيات ونجود بالأنفس من اجل ان يستتب الأمن في ربوع المحافظة الحبيبة واسط".