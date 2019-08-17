العصائب تصدر توضيحاً بشأن اطلاق عيارات نارية على منتسب في الداخلية اثناء حفل زفاف

أصدرت حركة عصائب أهل الحق، اليوم السبت، توضيحاً بشأن إطلاق عيارات نارية على منتسب في الداخلية اثناء حفل زفاف، في محافظة واسط.

وذكر مكتب تنظيمات محافظة واسط، في حركة عصائب أهل الحق، في بيان ، أن "حركة عصائب أهل الحق تؤكد موقفها الثابت باحترام هيبة الدولة والحفاظ على سيادة القانون".

وأضاف البيان، أن "ما حدث يوم أمس من إطلاق عيارات نارية واعتداء على أحد منتسبي قوى الأمن الداخلي اثناء حفل زفاف، هو حادث اجتماعي ولا علاقة للحركة به".

وتابع البيان، أن "الحركة لا تعطي حصانة لأفرادها في حالة ثبوت مخالفتهم للقانون".