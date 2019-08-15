عبد المهدي يوجه باجراء تحقيق شامل في حادث انفجار مخازن العتاد بمعسكر الصقر

وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الخميس، بإجراء تحقيق شامل في حادثة معسكر الصقر وتعويض المتضررين، وفيما أوعز باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات إلى خارج المدن، أكد أن أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة "سيعتبر تواجداً غير نظامي".

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني، يوم الأربعاء 14 آب 2019 ووجه بإجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من تأريخه".

وأشار البيان، إلى أن عبد المهدي أوعز بـ"المباشرة بتعويض المواطنين على الاضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون".

وأضاف البيان، أن عبد المهدي وجه أيضاً بـ"استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش إلى خارج المدن على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الأصولية للقوات المسلحة".

وذكر عبد المهدي، وفقاً للبيان، أن "أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجداً غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام".