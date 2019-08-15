عبد المهدي يلغي كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية ويحصرها به

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماع مجلس الامن الوطني".

واضافت ان "عبد المهدي وجه بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها)، لجميع الجهات العراقية وغير العراقية".

واكدت القيادة ان "عبد المهدي قرر حصر الموافقات من القائد العام للقوات المسلحة حصرا او من يخوله اصوليا"، مشيرة الى انه "طالب جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه".

وبينت ان "اي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيران معادي يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري".

وكشف رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية محمد رضا ال حيدر، عن اجراء جديد مهم جدا سيتم اصداره يتعلق بالسيادة الجوية وحركة الطائرات العسكرية بالاجواء العراقية، مرجحا ان يكون ماحصل بمعسكر الصقر ناجم عن استهداف جوي.

يذكر ان انفجارا حدث الاثنين الماضي، لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية جنوبي بغداد ادى الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح منهم عدد من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي.