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العمليات المشتركة تطالب الناصري بالاعتذار عن تصريحاته حول الجيش العراقي


طالب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الاربعاء، الأمين العام لشورى العلماء رجل الدين يوسف الناصري بالاعتذار وسحب تصريحه الذي اتهم من خلاله الجيش بتهم قاسية تطعن بوطنيته.

وقال يارالله في بيان "في الوقت الذي تتكامل منظومة الامن الوطني للدولة ويقدم الجيش العراقي الدعم والإسناد لجميع القوات الامنية من جهاز مكافحة الارهاب ووزارة الداخلية والحشدين الشعبي والعشائري، وقوات البيشمركة التي خاضت غمار عمليات التحرير الكبرى بروح الدفاع عن الوطن وانقاذ المواطن، حيث تحمل الجيش العراقي بكل صنوفه وقواته الثقل الأكبر في قواطع العمليات مع اخوانه من ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية الاخرى وتحقيق الانتصارات الناصعة في تحرير كامل التراب العراقي من دنس عصابات داعش الارهابية".

وأضاف، "حيث اشاد العالم بهذا الانتصار العراقي الكبير لانه تحقق على اعتى هجمة ارهابية بربرية في التاريخ وانتقل الى العمليات الامنية الكبرى مع القوات المشتركة لاحلال السلام في جميع المناطق والعمل على العودة للوضع الطبيعي، نتفاجيء بتصريح غريب من الشيخ يوسف الناصري الذي اتهم الجيش بتهم قاسية تطعن بوطنيته ويطالب بحله".

وتابع، "هنا تبين قيادة العمليات المشتركة استنكارها لهذا التصريح الغريب وتطالب صاحبه بسحبه والاعتذار عنه، لان هذا التصريح لايشكل إساءه للجيش العراقي البطل فحسب وإنما لكل الشهداء والمضحين من أبناءه ولعموم الشعب العراقي الذي يقدس جيشه الذي هو جيش الوطن والمواطن وقدم التضحيات الكبيرة لحماية العراق وشعبه، ويؤكد أبناءكم في الجيش العراقي انهم الحصن الحصين لحماية الدولة والوطن والمصالح العليا للعراق وامن شعبه واهدافه الحيوية يدا بيد مع جميع القوات الامنية من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وقوات وزارة الداخلية والبيشمركة والاجهزة الامنية والاستخبارية كافة"، لافتا الى أن "قيادة العمليات المشتركة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق من يحاول الاساءة للجيش العراقي والقوات الامنية العراقية"

 

وكانت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي اكدت، اليوم الاربعاء، أن اي تصريح فيه إساءة لقواتنا الامنية مرفوض وبالأخص ضد الجيش العراقي، داعية وسائل الاعلام الى عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او التحدث باسمه بصفة قيادي او ما شابه

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