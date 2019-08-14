العمليات المشتركة ترد على تصريحات النائب حسن سالم بشأن وادي حوران

ردت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، على تصريحات النائب حسن سالم بشأن وجود من 2500 الى 3000 عنصر بـ"داعش" في وادي حوران.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريح ان "الحديث عن وجود 2500 داعشي في وادي حوران غير صحيح وغير دقيق"، مبينا ان "هذا العدد هو عبارة عن جيش جرار".

واضاف "اتصلت مع قائد عمليات الجزيرة واكد لي ان الكلام غير صحيح"، مبدجيا استعداده "لاصطحاب صحفيين واعلاميين فوق وادي حوران وممكن انزالهم باماكن ليرون الوادي ويتأكدون ان هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة".

واكد ان "وادي حوران يخضع الى متابعة دقيقة بقيادة عمليات الجزيرة سواء بطائرات مسيرة او الاستطلاع الدوري المسلح وباشراف قائد عمليات الجزيرة شخصيا"، لافتا الى ان "هذه المعلومات غير دقيقة وكاذبة الهدف منها ارباك الرأي العام وارباك المواطن العراقي".

وحذر النائب حسن سالم، اليوم الاربعاء، من عودة نحو ثلاثة الاف عنصر من "داعش"الارهابي الى المحافظات، مبينا ان هؤلاء يكون منطلقهم وادي حوران وبحماية اميركية.