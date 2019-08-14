الدفاع تؤكد احتفاظها بحق الرد واتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن سمعة الجيش

أكدت وزارة الدفاع، الاربعاء، احتفاظها بحقها في الرد واتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن سمعة الجيش العراقي.

وقالت الوزارة في بيان، ان "جميع قطعات وتشكيلات الجيش العراقي تؤدي واجباتها ومهامها الامنية في جميع قواطع العمليات بكفاءة عالية ووفق المرسوم والمخطط لها للدفاع عن الوطن وحياضه وامن المواطن في كل شبر من ارض العراق".

وأضافت، ان "هذه القطعات تنفذ العمليات العسكرية المشتركة مع القوات الامنية الاخرى في ملاحقة فلول داعش الارهابية وحماية المصالح العامة والخاصة والاهداف الحيوية في الدولة بشكل يومي، اضافة الى استنفار صنوفها الساندة لتقديم الدعم والإسناد لكل القوات الامنية الاخرى لتمكينها من تنفيذ واجباتها".

وحذرت من "الاساءة للجيش العراقي البطل وبعد تداول (رسائل صفراء) عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعيد نشر فيديوات قديمة لتربك الراي العام"، مبينة ان "قاطع مخمور والمناطق المحيطة به مستقر امنيا من خلال انتشار قواتنا الامنية حسب قواطع المسؤولية المحددة لها ونطمأن ابناء شعبنا الكريم ان جيشكم سيبقى حصنا حصينا لحماية العراق وشعبه".

وأكدت، انها "تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن سمعة الجيش العراقي البطل الذي يذود عن حياض الوطن باشادة عربية وعالمية".