نائب يحذر من خطر يهدد العراق: الأميركان دربوا 3 آلاف داعشي بهذه المنطقة!

حذر النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق حسن سالم، الاربعاء، من عودة نحو ثلاثة الاف عنصر من تنظيم داعش الارهابي منطلقهم وادي حوران وبحماية اميركية.

وقال سالم في بيان "نحذر من عودة عصابات داعش ثانية منطلقها وادي حوران بحماية امريكية وتدريب واعداد قوة مجهزة باحدث السلاح والعتاد قوامها 2500 الى 3000 مقاتل".

واضاف "يتوجب على الحكومة الايعاز الى القوات العراقية البرية بكافة صنوفها والقوة الجوية وطيران الجيش الى القيام بعملية عسكرية واسعة لتطهير وادي حوران والاجهاز على القوة الموجودة قبل ان تبدأ تلك العصابات بالتسلل الى المحافظات"، مبينا "اننا لطالما نبهنا الى ان الامريكان يقومون بتدريب وتجهيز قوة من جنسيات مختلفة لتحريكها بين فترة واخرى".