البصرة.. الإطاحة بتاجرين للمخدرات أحدهما نجل مسؤول حكومي بمحافظة كركوك

كشف مصدر امني من داخل محافظة البصرة، الأربعاء، عن الإطاحة بتاجرين للمخدرات في المحافظة احدهما نجل مسؤول حكومي بمحافظة كركوك.

وقال المصدر ، ان "اعترافات عصابة مكونة من اربعة اشخاص مختصة بالمتاجرة بالمخدرات القي القبض عليها في البصرة ادت الى اعتقال شخصين اخرين يتاجران بالمخدرات اثر قدومهما من محافظة كركوك للحصول على المخدرات من البصرة".

وبين المصدر الذي رفض الكشف عن هوتيه ان "احد الذين تم اعتقالهم هو نجل مسؤول محلي في كركوك كانا يتواجدان في البصرة من اجل شراء المخدرات".