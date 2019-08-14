مستشار عبد المهدي يوضح بشأن حريق الهارثة ويؤكد استقرار تجهيز الكهرباء

نفى عبد الحسين الهنين مستشار رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، وجود أي ضرر بمحطة الهارثة بمحافظة البصرة، مؤكدا اسقرار عملها بتوزيع الطاقة الكهربائية.

وقال الهنين في بيان "تداول بعض الناشطين فيديو لحريق وصف انه في محطة الهارثة في البصرة وهو أمر غير صحيح "، مشيرا الى ان "حادث الحريق كان في انبوب الغاز القريب من المحطة".

وتابع "وقد تم توجيه الجهات النفطية لمعالجة الانبوب"، مؤكدا ان "المحطة سليمة تماما وقد تم إخماد الحريق خلال ساعة ونصف وبدأت كوادرها بتصليح الخلل لإعادة العمل في الأنبوب".

واردف "في الوقت الذي نشيد فيه بابطال الدفاع المدني وكوادر وزارة الكهرباء وتعاون المواطنين، نأمل توخي الدقة في نشر المعلومات ونأمل من المواطنين الكرام متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية الدقيقة ".

ومضى "ونود أن نبين ان تجهيز الكهرباء مستقر وان الطاقة المجهزة بمعدل يزيد عن 18500 ميكاواط وفي تصاعد مستمر ان شاء الله ".