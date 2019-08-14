المجلس العربي: منصب محافظ كركوك استحقاقنا ونحن الاغلبية

قال القيادي في المجلس العربي، محمد خضر، الأربعاء (14 آب 2019) ان العرب في محافظة كركوك هم الاغلبية وفق دائرة الاحصاء، بالتالي منصب المحافظ من استحقاقنا.

وقال خضر في حديث صحفي ان "الجدل حول منصب محافظ كركوك اصبح من اهم المشاكل العالقة بين مكونات المحافظة".

واضاف ان "نسبة العرب في كركوك بلغت 50% وفق دائرة الاحصاء، من ثم نحن نرى ان منصب المحافظ من استحقاقنا".

واوضح ان "المنصب سيكون للعرب بغض النظر عن نتائج الانتخابات باعتبار المكون العربي عان من الاقصاء والحرمان والتهميش طوال السنوات السابقة".

وكان المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك، حاتم الطائي، السبت (10 آب، 2019) عن رسائل من الحكومة الاتحادية الى الأحزاب الكردية، بشأن مرشحهم لمنصب محافظ كركوك، تسببت بتأجيل طرح الموضوع رسمياً.

وقال الطائي في حديث صحفي إن "الحكومة الاتحادية أوصلت مجموعة رسائل الى القيادات الكردية، بطلب تأجيل الموضوع والتوقف لأن الوضع في كركوك لايحتمل التغيير"، مرجحا ان "هذا الرسائل قد تكون بصورة غير مباشرة وليست بالضرورة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف أن "الوضع في كركوك لا يحتمل التغيير كون الفترة المتبقية للانتخابات قليلة، وأن اجراءات التغيير تحتاج إلى اشهر بالأساس لذلك ارتأت الحكومة الاتحادية، بقاء الوضع على ما هو عليه ومن ثم فإن المفاوضات أو اجراءات التغيير قد توقفت".

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع، الجمعة (9 آب 2019)، عن توقف المفاوضات بشأن تنصيب محافظ جديد لكركوك، بطلب من الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر ، إنه "بعد ترشيح طيب جبار لمنصب محافظ كركوك من قبل الحزبين الكرديين وحدوث ضجة كبيرة من المكونات الأخرى فإن الحكومة الاتحادية ورئيسها طلبوا من القيادات الكردية تأجيل حسم الموضوع".

وأشار الى أنه "في حال بقي الوضع على ما هو عليه فأن هنالك احتمالية لبقاء المحافظ راكان الجبوري بمنصبه لحين موعد اجراء الانتخابات أو تغيير مرشح الحزبين الكرديين طيب جبار بمرشح أخر".