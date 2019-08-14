كهرباء الجنوب تعلن خروج محطتين عن الخدمة بسبب حريق الهارثة في البصرة

اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، الاربعاء، خروج محطتين عن الخدمة بسبب حريق الهارثة في البصرة.

وقالت الشركة في بيان إن "حريق محطة الهارثة الحرارية تسبب بانفصال خط هارثة 132k.v-- شمالي البصرة 132k.v رقم ١، مما ادي الى خروج المحطات 33/11kv ادناه عن العمل، وهن (محطة باب الهوى والتي تغذي منطقة باب الهوى، متنقلة ابو خمسين رقم 1، ومتنقلة الاكوات، اللتان تغذيان جزءا من مناطق التنومة)".

وتابعت: "وبالنسبة الى المحطة شط العرب النزول بالبرمجة بواقع (٢ ساعة تجهيز في مقابل ٤ ساعة قطع) والتي تغذي جزءا من منطقة شط العرب، اما بالنسبة لمحطة الجباسي فقد تم النزول بالبرمجة بواقع ٢ ساعة تجهيز في مقابل ٢ ساعة قطع والتي تغذي منطقة الجباسي".

وكان حريق كبير، نشب في محطة الهارثة الحرارية الكهربائية شمالي البصرة، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، قبل ان تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه.