العراق يصدر موجات الحر إلى دول العالم

تنتظر أرمينيا موجة حر سميت بالعراقية، ستسبب ارتفاعا في درجات الحرارة تصل من 5-6 درجات فوق المعدل، حسب ما أفاد به مركز الأرصاد الجوية الأرمني.

وأعلن رئيس قسم التنبؤات الجوية في مركز الأرصاد الأرميني غاغيك سورينيان، على صفحته في "فيسبوك" عن اقتراب موجات حر من مناطق العراق إلى أرمينيا.

وأضاف سورينيان "من اليوم وحتى 16 آب، في جميع المناطق سترتفع درجات الحرارة تدريجياً بمقدار 5-6 درجات".

وأشار سورينيان إلى أن "أكثر الأيام حرارة هو 16 آب، بالأخص في وادي أرارات والعاصمة يريفان، وكذلك في وديان سيونيك، إذ ستصل درجة حرارة إلى 38-39 درجة مئوية، وفي بعض الأراضي المنخفضة تصل إلى 40 درجة".

وتابع سورينيان: "في الأيام الخمسة المقبلة ستشهد ارتفاع معدلات مخاطر الحريق في الوديان والسفوح".

يذكر أن درجات الحرارة وصلت في عدد من المحافظات العراقية الى 49 درجة مئوية كما انها تجاوزت حاجز الـ50 درجة مئوية.