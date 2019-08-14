انقاذ 35 الف نسمة من مصير ماساوي بسبب العطش الحاد في مناطق ديالى

اعلن مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، عودة المياه الى اطول قناة اروائية شرق المحافظة.

وقال عضو مجلس ديالى عامر الكيلاني، في حديث صحفي ،ان "المياه عادت الى مجرى قناة مندلي الاروائية والتي تعد الاطول على مستوى ديالى بطول يزيد عن 50 كم وتؤمن المياه الى ناحية مندلي (90كم شرق بعقوبة) وقراها وجزء من قرى ناحية قزانية المجاورة".

واضاف الكيلاني، ان "عودة مياه الى قناة مندلي انقذت 35 الف نسمة من مصير النزوح القسري بسبب العطش الحاد الذي تعرضت له المنطقة بسبب التجاوزات الكبيرة على القناة والتي حرمت الاهالي من مياه الشرب لفترة اسابيع".

واشار الكيلاني الى ان" التجاوز على الانهر والجداول والقنوات الناقلة للمياه مشكلة معقدة في ديالى تزداد خطورتها مع حلول موسم الصيف"، لافتا الى ان "رفع التجاوزات هي من انقذت الـ35 الف نسمة من مصير ماساوي بسبب العطش الحاد".