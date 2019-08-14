الداخلية تعلن اعتقال خمسة اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في صلاح الدين

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال خمسة اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "قوة مشتركة من شرطة صلاح الدين، تمكنت من القاء القبض على خمسة من المتهمين والصادر بحقهم اوامر قضائية وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات".

واضاف انه "اثناء تنفيذ امر القبض والتفتيش، ضبطت القوة المنفذة للواجب، مادة الكرستال وكمية من الترياك وادوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة وبندقية نوع m16 مع (٣٠) اطلاقة ورمانة يدوية بحوزتهم"، مشيرا الى انه "تم ايداعهم التوقيف لاتخاذ الاجراءت القانونية بحقهم".