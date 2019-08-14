الشيخ همام حمودي يثمن موقف الخارجية الرافض لأي تواجد اجنبي في الخليج

ثمن الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، موقف الخارجية العراقية برفض اي تواجد اجنبي و اسرائيلي في الخليج، مؤكدا قدرة دول المنطقة على حماية مصالحها.

وقال الشيخ حمودي، في تغريدة على موقع تويتر "نثمن موقف الخارجية العراقية برفض اي تواجد اجنبي ومنها الاسرائيلي في الخليج تحت ذريعة حماية السفن"، مؤكدا ان "دول المنطقة هي الاقدر على حماية مصالحها وامنها"،

واضاف، "نأمل ان تلعب وزارة الخارجية دور فاعل يتناسب مع المرحلة التي يعشيها العراق في ايجاد حوار لقضايا المنطقة العالقة الكثيرة ومنها قضية شعب كشمير خاصة ان العراق يملك علاقة جيدة مع طرفي النزاع شعبياً وحكومياً".