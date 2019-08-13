القبض على ضابط في شرطة الطاقة اختلس مليار وخمسون مليون دينار

أعلنت الشؤون الداخلية والأمن في شرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ضابط اختلس مليار وخمسون مليون دينار.

وقالت في بيان إنه حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسين عبد الهادي محبوبه، وباشراف ومتابعه من قبل مدير الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة العقيد محمد بلاد خلف البديري، ومن خلال متابعة عمل واداء وسلوك ضباط ومنتسبين مديرية شرطة الطاقه تم ملاحظة وجود أحكام غيابية عدد ٤ صادرة بحق ملازم اول و. ف. ج. وفق أحكام المادة ٣٢ أولا من ق ع د والمنسوب الى مديرية شرطة الكهرباء وحاليا الى قيادة الشرطة الاتحادية".

وأوضح أن "مدة الحكم الواحد تبلغ (٦) سنوات واعتبار فعله جريمه مخلة بالشرف وطرده من الخدمه وقد وصلت قيمة المواد الحكومية المختلسة (مليار وخمسون مليون دينار) وبالتنسيق مع قسم الشؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية وتزويدهم بكافة المعلومات والاحكام القضائية الصادرة بحق موضوع البحث ونفذ امر القبض من قبلهم وارساله الى مديرية شرطة الكهرباء لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".