مسؤول بديالى يكشف عن تطور في"مطيبيجة": وضع بغداد في خطر

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن "تطور خطير" في تحركات تنظيم داعش الارهابي بحوض مطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، فيما حذر من تأثيره على أمن العاصمة بغداد.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث صحفي إن "تغلغل خلايا داعش في حوض المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين مستمر منذ عدة أشهر، وهو يزداد خطورة مع كل يوم"،

مبينا أن "خلايا داعش الارهابية بدأت بالتنقل مؤخرا في تلك المنطقة، باستخدام العجلات التي اختفت بشكل كامل قبل سنة من الآن، وقد عاودت الظهور مرة أخرى".

وأضاف العبيدي، أن "تنقل عناصر داعش الارهابي بالعجلات دليل على حصولهم على تمويل جديد، وقد تستخدم تلك العجلات لصنع المفخخات وإرسالها للمدن المحررة"، محذرا من "ازدياد خطورة الوضع في المطيبيجة، في ظل عدم وجود أي خطط لمواجهة ودرء خطر داعش بتلك المنطقة التي تؤثر على الأمن في 4 محافظات منها ديالى وبغداد".