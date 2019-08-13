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عبد المهدي يصدر توجيهات لتأمين كافة المعسكرات ومخازن العتاد


أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة، فيما امر بمتابعة حالة المواطن الذي لقي مصرعه نتيجة سقوط المقذوفات من معسكر الصقر يوم امس وتقديم التعويضات اللازمة لعائلته.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر، برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، وإطلع على واقع الحادث والاجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت يوم امس في مخازن الأعتدة واستمع الى التقارير الاولية من مختلف الاطراف، كما إطلع على تقرير بعدد الاصابات التي تعرّض لها المواطنون والاطمئنان على سلامة اوضاعهم".

واضاف المكتب، أن "عب المهدي امر بمتابعة حالة المواطن الذي استشهد نتيجة سقوط المقذوفات وتقديم التعويضات اللازمة لعائلته، حيث تم حصر الاضرار بما في ذلك الاضرار المدنية تمهيدا للتعامل معها" .

وتابع المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بإستكمال التحقيقات لمعرفة اسباب الحادث، كما أصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث اجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة"، مشيدا بـ"دور الابطال من القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والدفاع المدني لتفانيهم وعملهم الذي نجح مع فجر يوم الثلاثاء بإخماد الحرائق ومنع انتشار النيران وانطلاق المقذوفات والسيطرة على الوضع بشكل تام".

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