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موقع RT الروسي : الزيارة الاربعينية تفوق موسم الحج في أكبر تنقلات بشرية بالعالم


نشر موقع RT الاخباري الروسي، ما سماها "أكبر خمسة تنقلات بشرية في العالم", مشيراً الى أن الحج يعتبر تجمعا ضخما، إلا أنه ليس بالتجمع الديني الأكبر عالميا حيث فاقت زيارة اربعينية الامام الحسين "ع" موسم الحج بعدد الزائرين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فأن رأس السنة الصينية شهد سفر نحو 400 مليون شخص هذا الشتاء، بينما أتى مهرجان كومبه ميلا الهندوسي الذي يستمر طيلة 50 يوما في المرتبة الثانية بحوالي 220 مليون شخص توجهوا للهند للعبادة والاغتسال، في حين سافر على الطرف الآخر من الكرة الأرضية، نحو 54 مليونا في الولايات المتحدة للاحتفال ب‍عيد الشكر. 

ووفقا للموقع، فأن ترتيب زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) جاء بالترتيب الرابع عالمياً، مشيرا الى ان عدد زوار الاربعينية بلغ 14 مليون في العام 2017. 

بعدها ذكر موقع روسيا اليوم ان موسم الحج جاء في الترتيب الاخير حيث بلغ عدد الحجاج لعام 2019 اكثر من 1,800 مليون حاجا ً .

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