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انفجار كبير في كدس للعتاد الثقيل في معسكر الصقر جنوب بغداد يتسبب بحرائق وانفلاقات متعددة لصواريخ وقذائف ثقيلة

191 2019-08-12

اودى انفجار حصل في مستودع للصواريخ والقذائف في معسكر الصقر في منطقة عويريج جنوب بغداد، الى تطاير العديد  من الصواريخ باتجاه علوة ابو دشير ومنطقة ابو دشير والدورة، وقال مصدر وثيق الصلة لوكالة انباء براثا بأن الانفجار الذي دوى في الساعة 6:40 من مساء اليوم وسمع في اماكن عديدة في العاصمة حصل في مستودع يعود لاحدى فصائل الحشد الشعبي (لواء 14) يحاذي معسكرا للشرطة الاتحادية، وانه تسبب بانفجارات متعددة متتالية وحريقا كبيرا وتسبب باحداث اضرار مادية في منازل في ابو دشير والدورة والمناطق القريبة من علوة الرشيد، ولم يشر المصدر الى وقوع ضحايا غير انه اشار الى ان الانفجار كان كبيرا وخلف من بعده عمودا كبيرا من الدخان، الى ذلك اكدت مصادر الدفاع المدني عدم وقوع ضحايا الا انها اشارت الى ان الانفلاقات حالت دون سرعة اخماد الحرائق خاصة وان افراد الدفاع المدني الذين هرعوا الى المنطقة كانوا وسط المنطقة التي كانت تتساقط فيها شظايا المتفجرات.

يذكر ان معسكر الصقر المجاور لمجمع سكانيا كان قد اقامته القوات الامريكية بمحاذاة الطريق الجنوبي لمدينة بغداد، وهو الطريق الواصل بين المحافظات الوسطى والجنوبية مع العاصمة بغداد، وتم اشغاله من قبل العديد من الفصائل العسكرية الحكومية بعد ان انسحب الامريكان من العراق.

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انفجار كبير في كدس للعتاد الثقيل في معسكر الصقر جنوب بغداد يتسبب بحرائق وانفلاقات متعددة لصواريخ وقذائف ثقيلة
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