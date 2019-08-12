القبض على داعشيين اثنين في الجانب الايمن في الموصل

علن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، عن القاء القبض على داعشيين اثنين في مدينة الموصل.

وقال معن، في بيان اليوم الاثنين، ان "فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين القي القبض على إثنين من عناصر داعش الارهابية".

واضاف، ان "أحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان الصحة والثاني كان يعمل مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل، موضحا، انه "تم القبض عليهما في منطقة حي المامون في الجانب الايمن لمدينة الموصل"