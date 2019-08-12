العراق يعلن رفضه مشاركة الكيان الصهيوني في تأمين مرور السفن بالخليج

أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاثنين، عن رفض العراق مشاركة الكيان الصهيوني في اية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي.

وقال الحكيم في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “ العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في اية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي”.

وأضاف الحكيم، أن “دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج وان العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة”، محذرا من أن “وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر”.