الحشد يقتل ثلاثة “دواعش” ويعتقل آخر بعملية أمنية في مطيبيجة

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم “ داعش” الإرهابي واعتقال آخر بعملية أمنية في منطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة مشتركة من الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع واللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة مطيبيجة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة”.

وأضاف البيان، أن “العملية اسفرت عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم “ داعش” الإرهابي واعتقال آخر”