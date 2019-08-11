رئيس الوزراء يتفقد اجراءات فتح الطريق المؤدي لمطار بغداد وصولا لصالة المغادرة

تفقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، اجراءات فتح الطريق المؤدي لمطار بغداد وصولا لصالة المغادرة.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تفقد ميدانيا اجراءات فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد وصولا الى صالة المغادرة".

واضاف، انه "اطلع ميدانيا على انسيابية دخول وخروج المواطنين من والى المطار".

وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن، الاحد، افتتاح شارع مطار بغداد الدولي بشكل رسمي"، مشيراً الى أن "الافتتاح سيتم من الساعة السادسة عصراً الى الواحدة ليلاً".