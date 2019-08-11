القوات الامنية ترفع عشرات السيطرات الأمنية في الفلوجة

أعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي، الاحد، رفع عشرات السيطرات الامنية من أحياء المدينة.

وقال العيساوي في تصريح صحفي ، إن “القوات الامنية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء الفلوجة رفعت حواجز العشرات من السيطرات الامنية في احياء مختلفة من المدينة، بعد وضع كاميرات امنية بمعظم الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة”.

وأضاف، أن “عملية رفع الحواجز جاءت اثر الاستقرار الامني الذي تشهده المدينة وتزامن ايضا مع قيام القوات الامنية بنشر منظومة كاميرات مراقبة لرصد اي حركة تقوم بها المجاميع الارهابية”.

وأوضح، أن “الايام القليلة المقبلة ستشهد الغاء ورفع كافة الحواجز الامنية في المدينة نتيجة استقرار الاوضاع الامنية بفضل الانتشار الامني الكبير للقوات الامنية عند مداخل ومخارج المدينة”