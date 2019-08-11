الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يهاجم قادة دول: متواطئون لخدمة المشروع الصهيوني

هاجم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي قرداغي، اليوم الاحد، قادة بعض الدول، متهما اياهم بخدمة "المشروع الصهيوني".

وقال قرداغي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمناسبة حلول عيد الاضحى، "عيدٌ بأي حالٍ عُدت يا عيدُ !بأي حالٍ عُدتَ على أهلنا في القدس والأقصى".

واضاف "ها هم الصهاينة يتجرأون كل يومٍ أكثر وأكثر على مقدساتنا دون أن نجد أي شجبٍ أو تنديدٍ من قادة الدول !بل نجد بعضهم متواطئين مع الصهاينة حتى النخاع لخدمة المشروع الصهيوني".