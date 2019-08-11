وزير الدفاع: الجرحى سيمنحون راتباً كاملاً للمحالين على التقاعد

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، الأحد، أن المحالين على التقاعد من جرحى القوات المسلحة الذين شاركوا بالحرب ضد الإرهاب سيمنحون راتباً كاملاً.

وقال الشمري بحسب بيان لوزارة الدفاع خلال زيارته للجرحى الراقدين في مستشفى غازي الحريري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن "الوزارة سعت بالتعاون مع الجهات المختصة إلى الحصول على مكاسب للجرحى والشهداء"، مؤكداً أن "تلك المكاسب قد لا ترقى لمستوى التضحيات التي قدمها أبناء الجيش العراقي، لكنها شهادة اعتراف بعظمة ما قدموه للوطن وأبنائه".

وأضاف أنه "من بين المكتسبات التي ستقدم للجرحى من المحالين على التقاعد بطلب منهم هي صرف راتب تام"، مشيراً إلى أن "الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن مكاسب أخرى".

وأشار الشمري إلى "توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الضرورية للجرحى حتى اكتسابهم الشفاء التام"، مؤكداً "استعداد الوزارة لعلاج بعض الحالات خارج العراق التي يتعذر علاجها في الداخل".