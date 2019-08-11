أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، عن افتتاح شارع مطار بغداد الدولي بشكل رسمي.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي في حديث صحفي إنه "تم قبل قليل افتتاح شارع مطار بغداد الدولي بشكل رسمي"، مشيراً الى أن "الافتتاح سيتم من الساعة السادسة عصراً الى الواحدة ليلاً".

واعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن اكتمال الاجراءات الخدمية الخاصة بطريق المطار لافتتاحه عصر اليوم.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، عن اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من شارع مطار بغداد، مؤكداً افتتاحه اليوم.