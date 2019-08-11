القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني و بالجرم المشهود وسط بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني و بالجرم المشهود وسط العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ، أن "مفارز قيادة شرطة بغداد/ فوج طوارئ بغداد الاول وبالاشتراك مع استخبارات الفوج و امن الافراد، تمكنت من القاء القبض على متهم بعد نصب كمين محكم للمتهم وسط بغداد".

واوضحت أن "المتهم ضُبط بحوزته، موبايل شخصي يحتوي على صور شخصية للمشتكية ويقوم بإبتزازها بمبلغ مالي"، مشيرة الى انه "جاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".