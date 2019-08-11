الشيخ همام حمودي يهنىء بعيد الأضحى ويدعو لاشاعة المحبة والتسامح والتعاون

هنأ الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، المرجعية الدينية وأبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، ودعا لاستثمار المناسبة لاشاعة روح المحبة والتسامح، وتوطيد اواصر التعاون.

جاء ذلك في بيان، نورد فيمايلي نصه:

" نتقدم بخالص التهاني القلبية لمراجعنا العظام ولأبناء شعبنا العراقي العزيز والأمة الإسلامية وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلين الله تعالى أن يمّن على أمتنا الإسلامية بالعزة ووحدة الكلمة وعلى وطننا الحبيب بالأمن والسلام والاستقرار، ويحقق لشعبنا الكريم ما يصبو اليه من رفعة وتقدم ورفاه.

وبهذه المناسبة، نستذكر بكل فخر وعّز شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل الوطن والشعب، داعين الحكومة إلى تقديم المزيد من الرعاية لعوائلهم الكريمة.

كما ندعو الى استثمار هذه المناسبات الدينية من أجل إشاعة روح المحبة والتسامح وتوطيد أواصر التعاون وصولاً الى بناء بلد قوي ينعم الجميع فيه بالخير والاستقرار والرفاه وكل عام وبلدنا وشعبنا بألف خير".