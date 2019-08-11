الهجرة ترسل 261 شاحنة محملة بالمساعدات الانسانية للنازحين في جميع المحافظات

وجه وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، بارسال مساعدات عينية وغذائية وصحية ومنزلية للاسر النازحة داخل وخارج المخيمات في جميع محافظات البلاد .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان ان "الوزارة سيرت خلال 72 ساعة الماضية، قوافل محملة بـ (390) الف و (755) حصة من المساعدات الاغاثية الى النازحين داخل وخارج المخيمات في جميع ارجاء محافظات البلاد بمناسبة عيد الاضحى المبارك ".

وبين ان "فرق عمل الوزارة باشرت بتوزيع تلك المساعدات بين العوائل النازحة حال وصولها الى المحافظات"، لافتا الى انها "ستنهي التوزيع في اليومين المقبلين".

واوضح جهاكير ان "المساعدات تضمنت (139703) الف سلة غذائية و(134029) الف سلة صحية، فضلا عن (28036) الف سلة منزلية و(49081) الف من الافرشة الارضية، اضافة الى (35216) الف سلة ملابس و( 3700) الاف مبردة و(990) بطانية الى جانب استمرارها بتوزيع مادة الثلج يوميا ".

واكد جهاكير ان "هذه الخطوة تاتي في إطار المساعدات التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين من أجل تخفيف معاناة الاسر النازحة والتماس حوائجهم والسعي لتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم".