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وزير الداخلية يوجه بردع من يحاول الإساءة إلى سمعة الوزارة داخل المؤسسة الأمنية


وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، الأحد، بردع كل من يحاول الإساءة إلى سمعة وزارة الداخلية من داخل المؤسسة الأمنية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان إن "وزير الداخلية "ياسين طاهر الياسري" زار اليوم، مدينة الموصل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وكان في استقباله والوفد المرافق له قائد شرطة المحافظة و نائب قائد عمليات نينوى وعدداً من كبار الضباط والمسؤولين في المحافظة". 

وأضاف المكتب، أن "الياسري أجرى جولة ميدانية في المحافظة زار خلالها مقر قيادة عمليات نينوى ومقر قيادة الشرطة، حيث عقد اجتماعاً موسعاً بحضور القادة ومديرو المديريات التابعة لوزارة الداخلية لمناقشة الخطط المتبعة لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة والوقوف على أهم التحديات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية".

وتابع: "تقدم الياسري في بداية الاجتماع بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، ناقلاً تحيات القائد العام للقوات المسلحة "عادل عبدالمهدي" لجميع أفراد القوات الأمنية في محافظة نينوى".

وبين المكتب، أن "الوزير استمع خلال الاجتماع إلى آلية عمل قيادة الشرطة والدوائر التابعة للوزارة كافة والمهام المناطة بها، واطلع على دورها في تأمين حياة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وبقايا خلايا التنظيمات الارهابية".

ودعا الوزير، إلى "تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع الدوائر التابعة لوزارة الداخلية"، مؤكداً أن "الأولوية الاولى لدينا هي الاهتمام بالمواطن وانجاز معاملته بأسرع وقت وبكل ود واحترام ولن نقبل باي تجاوز على حقوقه".

وشدد الياسري، على "أهمية الحفاظ على السمعة الجيدة التي يتمتع بها رجال الداخلية بين ابناء شعبهم وخصوصاً بعد التضحيات الكبيرة التي قدموها خلال حربهم ضد الإرهاب"، مبيناً أن "التوجيهات الأخيرة أسهمت في تحقيق رضا عام على ضباط ومنتسبي الوزارة في مختلف الدوائر الأمنية والخدمية".انتهى29/أ43

وأمر الوزير، بـ"ردع كل من يحاول الإساءة إلى سمعة وزارة الداخلية من داخل المؤسسة الأمنية سواءً من خلال عرقلة انجاز معاملات المواطنين أو أي أمر يخل بشرف المهنة"، موجهاً بـ"اتخاذ العقوبة الفورية بحق كل من يثبت تقصيره في أداء عمله".

وأشار إلى، "اتباع خطة محكمة لتطوير عمل المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية بما يليق بسمعة هذه الوزارة العريقة"، معلناً في الوقت ذاته عن "إعادة 13 ألف منتسب من المفصولين إلى ملاك شرطة محافظة نينوى".

ونوه إلى "أهمية تكثيف الجهد الاستخباري وتوسيع قنوات التواصل والتعاون مع المواطنين"، موعزاً بـ"بقاء الأجهزة الأمنية على أتم الجهوزية وتعزيز تواجد القوات الأمنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك والاستعداد لمعالجة تهديد أمني قد يصدر من العصابات الإرهابية".

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