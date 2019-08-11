بينهم رئيسا وزراء.. خمسة مرشحين فائزين في البرلمان العراقي لم يؤدوا اليمين

بعد نهاية الفصل التشريعي الاول للبرلمان العراقي، ظهر عدم تأدية خمسة اعضاء فائزين بمقعد في البرلمان لليمين الخاصة باعضاء المجلس.

والاسماء هي كل من، نوري المالكي، حيدر العبادي، اسعد عبدالامير- محافظ البصرة- راكان سعيد- محافظ كركوك وكالة- قاسم محمد الاعرجي وزير الداخلية السابق.

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان، يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية.

وتوعد البرلمان مسبقا بفصل النواب الفائزين ممن لم يؤدِ اليمين.