القبض على "إرهابيين" شاركا بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية في الأنبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، القبض على ارهابيين اثنين، شاركا بتنفيذ عدة هجمات ضد القوات الأمنية في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40، وبعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم والمتابعة المستمرة للأهداف وبمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على اثنين من الارهابيين في قضاء الكرمة بالانبار".

واوضحت أن "الارهابيين، شاركا في تنفيذ عدة هجمات ضد قواتنا الأمنية بمناطق جسر الرعود والكناطر وابو سودة وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".