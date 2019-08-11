إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف خانقين في عيد الأضحى

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى طالب الموسوي، اليوم الأحد، إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف قضاء خانقين في عيد الأضحى.

وقال الموسوي في تصريح لموقع الحشد الشعبي الرسمي، إنه "ضمن الخطة الأمنية المعدة لتأمين المحتفلين في عيد الأضحى المبارك نفذت استخبارات قاطع ديالى للحشد الشعبي عملية استباقية لملاحقة فلول داعش أسفرت عن العثور على أكبر مضافة للإرهابيين في زور خانقين (زور قرية محمد شيرك)".

ولفت الموسوي، إلى أن "المضافة تعد المقر الرئيس لداعش الارهابي في الزور وتحوي مواد لوجستية وتجهيزات عسكرية ومخزناً للطعام وجهازاً لتحلية المياه وماطوراً لسحب الماء من البئر وبطاريات التوليد وعاكسة وكاميرا مراقبة صغيرة".

وأضاف الموسوي، أن "الإرهابيين كانوا يرومون تنفيذ هجمات إجرامية لاستهداف أمن مدينة خانقين في العيد"، لافتاً إلى أن "الحشد الشعبي وضع خطة أمنية محكمة ضمن قاطع مسؤوليته بالتنسيق مع القوات الأمنية لتأمين المحتفلين أثناء العيد في محافظة ديالى".