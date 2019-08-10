عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني : تصريح رئيس الوزراء بشان الاستمرار بدفع رواتب الموظفين في الاقليم دليل على انه رجل دولة

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ادريس شعبان، السبت، ان تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الاستمرار بدفع رواتب الموظفين في الاقليم دليل على انه رجل دولة.

وقال شعبان في حديث صحفي ان "تصريح عبد المهدي بشأن الاستمرار بدفع رواتب الموظفين يعطينا بأن من يحكم في بغداد يحكم على طريقة رجل الدولة ولا يتماشى مع الميول الطائفية والحزبية وهذا ما يسهل عملية حل المشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

وأضاف ان "حكومة الاقليم ستكون اكثر اصرارا على حل المشاكل وتحديدا بالملف النفطي لانهاء هذه الازمة التي استمرت سنوات ولن يمتنع عن تسليم النفط لبغداد".

واشار الى ان " الاستمرار بتوزيع الرواتب يعطي ثقة للمواطن وحركة السوق داخل الاقليم وهذا يعزز من فرص انهاء الازمات ومنها أزمة النفط بعد عطلة عيد الأضحى".

ورد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، امس الجمعة، على اتهامه بـ"تفضيل" إقليم كردستان على بقية المحافظات، فيما أكد تطبق قانون الموازنة بجميع أبوابه.

ونفى عبدالمهدي، في لقاء صحفي مشترك مع عدد من وسائل الاعلام، اتهامه بتفضيل الإقليم على بقية المحافظات في البلاد، قائلاً: إن "جميع المحافظات العراقية تتمتع بحقوق متساوية، ونريد أن يعيش جميع العراقيين بشكل جيد"، مبيناً أن "الدفاع عن حقوق شعبنا جميعا هو الاساس سابقا وحاليا".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "محاسبة اقليم كردستان على عوائد النفط، لا تتم عن طريق رواتب الموظفين"، مؤكداً "تطبق قانون الموازنة بجميع أبوابه، والذي يقول اذا لم يسدد الاقليم 250 الف برميل نفط فيجب ان يقتطع منه هذه الحصة".

وتابع، أن "اشكالية تصدير اقليم كردستان لأكثر من 250 الف برميل نفط يجب أن تحل، والموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة، ونحتاج الى بحث وحوار مع الاقليم".