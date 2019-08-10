رئيس اركان الجيش يدعو الجيش للحيطة والحذر ويتحدث عن إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية

دعا رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم السبت، قوات الجيش للحيطة والحذر خلال خطة عيد الأضحى الأمنية، فيما أشار الى المضي بإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية.

وذكر الغانمي، في بيان "بمناسبة عيد الاضحى المبارك نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لابناءنا ومنتسبينا في الجيش العراقي الباسل الذي سطر أروع الملاحم وقدم أغلى التضحيات والبطولات في حربه على الارهاب المتطرف والقضاء عليه وتحرير مدننا فكل عام وأنتم بألف خير اعاده الله علينا وعلى شعبنا العراقي العظيم بالامن والامان والاستقرار".

وأضاف الغانمي، "أخواني وأبنائي في الجيش العراقي.. كنتم بحق ابطالاً حينما قاتلتم بشراسة نيابةً عن العالم وصنعتم النصر بدمائكم وتضحياتكم من اجل ان لا تدنس ارض الوطن، ولكي يعيش ابناء شعبنا العزيز حياة حرة كريمة".

وتابع الغانمي، "اننا اليوم ماضون في بناء مؤسستنا العسكرية وإعادة تأهيلها لكي تكون قادرة على حماية أرضنا ومقدساتنا وهذا لا يتحقق الا بتظافر جهودكم وعملكم الدؤوب"، مطالبا قوات الجيش بـ "الحيطة والحذر الشديدين لتفويت الفرصة على أعدائنا من التنظيمات الارهابية باستغلال الفرحة والغفلة لتنفيذ مآربهم في خرق الامن والاستقرار وأرباك فرحة مواطنينا الكرام".