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الداخلية تعلن القبض على عصابة تمارس النصب على المواطنين بصفة “منظمة إنسانية”


أعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على عصابتين مختصتين بالسرقة والاحتيال في بغداد، فيما اطيح بشبكة اتجار بالبشر غربي العاصمة.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان ان "مفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، تلقي القبض على (عصابة) لقيامها بعدة عمليات سرقة للعجلات وبحوزتهم ادوات فتح العجلة واجهزة الكترونية لغرض برمجتها وتشغيلها".

وأضاف انه "تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة عن قيامهم بحوادث السرقة، عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع) ".

وتابع معن "كما القت مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام القبض على (عصابة) لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعائهم بانهم منظمة انسانية وطباعتهم لكارتات باسم إحدى منظمات الايتام لغرض جمع الاموال من المواطنين تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة عن ماذكر اعلاه، عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٥٦ق.ع)".

في حين القت مفارز مكتب الدورة لمكافحة الاجرام "القبض على شبكة تتكون من (٨) متهمين من بينهم متهمات تمارس اعمال الاتجار بالنساء والسمسرة والدعارة في احدى الدور بمنطقة الدورة تم التحقيق معهم واعترفوا عن ماذكر أعلاه"، مضيفا "وتم عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٦ من قانون الاتجار بالبشر )".

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الداخلية تعلن القبض على عصابة تمارس النصب على المواطنين بصفة “منظمة إنسانية”
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