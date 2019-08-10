الحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين في العيد جنوب كركوك

احبطت قوات الحشد الشعبي، السبت، مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف المدنيين في عيد الاضحى جنوب كركوك، فيما دمرت مضافات وانفاق للتنظيم الإرهابي.

وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي إن قوة "مشتركة من اللواءين 20 و22 في الحشد الشعبي والفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات إرهابية لاستهداف المدنيين وقوات الحشد الشعبي المرابطة في قرى ناحية الرشاد"، مبينا أن "العملية اسفرت عن تدمير مضافات وانفاق لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف الشغانبي، ان "العملية تأتي ضمن العمليات التي يجريها اللواء بحثا عن مجاميع إرهابية تتواجد في القصبات وجبال حمرين القريبة لناحية الرشاد والرياض في محافظة كركوك".