وفاة 6 حجاج عراقيين من كبار السن في السعودية هذا العام

أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية أن عدد المتوفين من الحجاج العراقيين كبار السن هذا العام بلغ 6 أشخاص، أي أقل من العام الماضي، رغم تضاعف عددهم هذا العام مقارنة بالسنة الفائتة.

أعلن ذلك رئيس هيئة الحج العراقية خالد العطية، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن "الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية للإطمئنان على أوضاع الحجاج العراقيين والخدمات المقدمة لهم، والتأكيد على ضرورة تأمين انسيابية عودتهم إلى أرض الوطن".

وأضاف أن عبد المهدي "هنأ خلال الاتصال الحجاج العراقيين الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنيا لهم ولجميع الحجاج المسلمين قبول الطاعات والعودة سالمين إلى عوائلهم".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قدم التعازي لعوائل الحجاج الذين توفوا خلال أدائهم الفريضة، حيث أوضح رئيس هيئة الحج أن عدد المتوفين من الحجاج العراقيين من كبار السن أقل من عددهم في العام الماضي وهو بحدود 6 أشخاص، رغم أن أعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو 56 ألفا بعد أن كان عددهم 33 ألف حاج وحاجة العام الماضي".

وتابع أن "هيئة الحج والعمرة العراقية تتابع شؤونهم واحتياجاتهم ابتداء من تفويجهم إلى حين إكتمال المناسك والعودة إلى أرض الوطن".